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20:07 22.04.2020

Одной из главных задач Машовца в Офисе президента будет завершение подготовки Стратегии нацбезопасности и обороны

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Одной из главных задач Машовца в Офисе президента будет завершение подготовки Стратегии нацбезопасности и обороны

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил нового заместителя руководителя ОП Романа Машовца.

"Одной из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента.

Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся сектора обороны и безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус обратил внимание на решение проблем предприятий, входящих в состав концерна.

Министр обороны Андрей Таран выразил надежду на конструктивное и профессиональное сотрудничество ветвей власти в интересах украинского государства.

В совещании также приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, народные депутаты, представители силовых структур.

Теги: #офис_президента #кадры
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