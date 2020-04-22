Главы МИД стран "нормандской четверки" проведут видеоконференцию на следующей неделе – Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что проведет на следующей неделе видеоконференцию со своими коллегами из Украины, Франции и РФ, чтобы попытаться добиться прогресса в усилиях по прекращению конфликта на востоке Украины, сообщает The New York Times.

"Мы (главы МИД стан Нормандской четверки - ИФ) отметили, и никто не оспаривал это, что значительные части решений саммита в Париже еще не были выполнены... Вот почему важно дать новый импульс решениям и выполнению решений", - цитирует слова Мааса The New York Times в среду.

При этом глава МИД Германии отметил, что общался со своими коллегами в последние дни.