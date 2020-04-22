ГСЧС продолжает тушение локализованных лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжает ликвидацию лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях.

В Житомирской области по состоянию на 18:00 22 апреля предоставляется помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручске СЛГ", "Словечанское ЛГ" по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины, сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"21 апреля пожар лесной подстилки на территории Выступовицкого лесничества локализован. Продолжаются работы по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины внутри локализованных участков", - указывается в сообщении.

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС 157 человек личного состава и 39 единиц техники.

В Киевской области продолжаются работы в чернобыльской зоне.

"По состоянию на 18:00 22 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 участков (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в участках пройденных огнем", - сообщают спасатели.

Для оборудования противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и 7 путепрокладывателей Вооруженных Сил Украины. Продолжаются работы по созданию минерализованных полос.

Угроз объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.

К тушению привлечены 1202 человека и 288 единиц техники, из них от ГСЧС 1070 человек личного состава и 242 единицы техники, в том числе 4 вертолета и 2 самолета АН-32П, которыми 22 апреля совершено 116 сбросов - 268 тонн воды.