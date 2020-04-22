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19:45 22.04.2020

Макрон считает, что сейчас не время для расследования в отношении действий ВОЗ

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Макрон считает, что сейчас не время для расследования в отношении действий ВОЗ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает целесообразным в данный момент начинать расследование действий ВОЗ во время пандемии коронавируса, сообщает газета "Фигаро".

По ее данным, такое мнение французский лидер выразил в ходе телефонного разговора с премьером Австралии Скоттом Моррисоном в среду.

Между тем, Макрон признал, что в начале пандемии некоторые проблемы все же проявились. Однако, по его словам, "сейчас не время для того, чтобы говорить об этом".

Ранее Моррисон в ходе телефонной беседы с лидерами США, Франции И Германии выступил за проведение международного расследования в отношении действий ВОЗ в связи с коронавирусом.

В середине апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.

Он отметил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухане, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.

Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

Теги: #макрон #вооз
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