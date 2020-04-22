Украина и Беларусь в октябре проведут Третий форум регионов - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе телефонного разговора подтвердили готовность к проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси в октябре 2020 года в Гродно, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Руководители внешнеполитических ведомств дали высокую оценку состоянию выполнения договоренностей, достигнутых во время встречи президентов Украины и Беларуси 4 октября 2019 года в Житомире. Министры подтвердили готовность к проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси в октябре 2020 года в г.Гродно", - сообщает МИД Украины в среду.

Также Кулеба выразил благодарность белорусской стороне за плодотворное сотрудничество в противодействии распространению COVID-19. Собеседники высоко оценили взаимодействие ведомств обеих стран в деле возвращения украинских и белорусских граждан на Родину в марте-апреле этого года.

Отмечается, что в ходе разговора стороны отдельно остановились на ключевых направлениях двустороннего сотрудничества, прежде всего развития торговли, инфраструктуры и энергетики. Также сейчас активно идет подготовка к очередному заседанию Межправительственной смешанной украинско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кулеба пригласил белорусского коллегу осуществить рабочий визит в Украину.