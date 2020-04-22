Буславец предложила создать антикризисный энергоштаб, надеется на утверждение решения на ближайшем Кабмине

И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец инициировала перед премьер-министров создание антикризисного энергетического штаба по разрешению критических для отрасли проблем, рассчитывает на возможность утверждения соответствующего решения на внеочередном заседании в пятницу.

"Я сегодня инициировала перед премьер-министром предложение создать антикризисный энергетический штаб, который бы работал еженедельно, и в который бы помимо представителей профильного министерства входили представители Минфина, Минэкономики, регулятора, профильного комитета… Я думаю, что на ближайшем Кабмине мы это примем", – сказал она во время выступления на онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

И.о. министра обратилась к членам комитета с просьбой вынести свои предложения относительно кандидатур в антикризисный энергетический штаб.

"Прошу оперативно отреагировать, поскольку планируется внеочередное заседание Кабмина в пятницу и, возможно, если мы успеем завтра отработать этот вопрос тщательно, быстро и качественно, то сможем подать с голоса утверждение состава, чтобы такой антикризисный штаб работал", – добавила Буславец.