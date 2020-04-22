Два включенные в протокол лечения COVID-19 препарата не зарегистрированы в Украине – ГЭЦ

Два препарата, включенные в утвержденный Министерством здравоохранения протокол лечения COVID-19, не зарегистрированы в Украине, остальные препараты зарегистрированы для лечения других заболеваний.

"На сегодня в Украине зарегистрированы отдельные препараты (действующие вещества), которые включены в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", утвержденный приказом Минздрава от 2 апреля №762. Это - гидроксихлорохин, комбинация лопинавир/ритонавир, тоцилизумаб. В то же время они зарегистрированы для лечения других заболеваний", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном экспертном центре (ГЭЦ) Минздрава Украины.

В ГЭЦ отметили, что в Украине, как и во многих других странах, эти препараты применяются off-label, то есть по показаниям, которое отсутствует в инструкции для медицинского применения лекарственного средства.

При этом действующие вещества "хлорохин сульфат" и "ремдесивир", включенные в протокол, в настоящее время не зарегистрированы в Украине.

Кроме того, в ГЭЦ сказали, что в схемах лечения больных COVID-19 применяются препараты для лечения бактериальные инфекции и сопутствующих болезней.

Согласно его информации, по состоянию на 21 апреля 2020 в Украине зарегистрированы лекарственные средства отечественного производства, которые используются для сопутствующей терапии COVID-19.

Из препаратов, включенных в приказ протокол лечения COVID-19, отечественный производитель - ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" - зарегистрировал субстанцию "гидроксихлорохин".

При этом в ГЭЦ подчеркивают: ни один препарат в мире не имеет подтвержденной эффективности против COVID-19, а клинические испытания, которые могут ее подтвердить или опровергнуть, только начались и требуют значительно более длительного времени и большого количества привлеченных пациентов.

"Сейчас существуют только данные из врачебной практики и небольших нерандомизированных исследований, которые собирают официальные государственные учреждения, в том числе регуляторные учреждения по лекарственным средствам разных стран мира. На такие данные опираются регуляторные органы здравоохранения и медики во всех странах", - сказали в ГЭЦ.

При этом в центре напоминают, что его эксперты постоянно мониторят информацию по таким исследованиям более чем в 50 странах и оперативно обновляют ее на сайте.

Кроме того, в ГЭЦ сообщили, что для препаратов, которые докажут свою эффективность при COVID-19, в том числе в клинических испытаниях, в Украине в настоящее время срок экспертизы для регистрации или внесения изменений в регистрационные документы сокращен до пяти дней.

Вместе с тем в центре отметили, что выступают за то, чтобы больше производителей стартовало в клинических испытаниях на территории Украины, поэтому процедура согласования протокола клинических испытаний ГЭЦ так же была сокращена до пяти дней

"Этот вариант сейчас является приоритетным: поскольку для пациента все расходы на лечение покрываются спонсором испытания, а его интересы в рамках испытания максимально защищены", - сообщили в центре.

В ГЭЦ также подчеркнули, что для получения положительного результата лечения препарат должен проходить понятный и прозрачный контроль качества и безопасности на всех этапах его обращения. Для этого предусмотрена процедура регистрации на основании регистрационного досье.