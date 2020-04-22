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18:36 22.04.2020

1.2 млрд евро "чрезвычайной" помощи ЕС Украина получит двумя траншами: 600 млн без условий и 600 млн – с условиями - Точицкий

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1.2 млрд евро "чрезвычайной" помощи ЕС Украина получит двумя траншами: 600 млн без условий и 600 млн – с условиями - Точицкий

Представитель Украины при ЕС, посол Мыкола Точицкий поясняет, что "чрезвычайная" макро-экономическая помощь Европейской комиссии Украине в размере 1.2 млрд евро будет выделена двумя траншами: первые 600 млн евро будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия, переговоры в отношении которых с Киевом состоятся уже в ближайшее время.

Такой механизм выделения средств Точицкий разъяснил агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Брюсселе, комментируя принятое Европейской комиссией решение выделить Украине 1.2 млрд евро чрезвычайной макро-финансовой помощи, которые должны быть направлены на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. "Первый транш в размере 600 млн будет выплачен безоговорочно, второй же – после выполнения Украиной критериев, которые будут согласованы с Киевом в ближайшие месяцы", - пояснил он.

Говоря о том, какими могут быть эти условия, представитель Украины при ЕС констатировал, что конкретные переговоры по этому поводу еще не начаты. Однако при этом он сослался на уже существующую практику таких критериев, ранее фигурировавших в других соглашениях, заключенных между Киевом и Брюсселем в отношении выделения макро-финансовой помощи. В частности, это могут быть мероприятия в сфере публичного управления финансами, борьбы с коррупцией, налогообложения, труда и социального обеспечения, условий ведения бизнеса, таможни и так далее.

"Кроме ЕС больше нет другого объединения государств, которые бы предоставили аналогичную по объему помощь не только своим членам, но и другим партнерам. Мы благодарны нашим европейским партнерам за чрезвычайно своевременную и весомую поддержку нашей экономике, бизнесу и населению", - заявил Точицкий.

Дипломат обратил внимание на то, что в процедурном плане выделение этой "чрезвычайной" макро-финансовой помощи в размере 1.2 млрд евро принятое Еврокомиссией решение является "только началом", так как далее оно должно быть одобрено Европейским парламентом и утверждено Советом ЕС. "Параллельно будут проходить переговоры в отношении подписания соответствующего меморандума между Украиной и ЕС, который после подписания должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины. То есть – это длительный процесс", - подчеркнул он.

При этом Точицкий отметил, что макро-финансовая помощь выплачивается Европейским союзом только тем государствам-партнерам, которые успешно сотрудничают с Международным валютным фондом. "Это – общее условие. Поэтому выплата последнего, четвертого транша четвертой программы макро-финансовой помощи, которая была одобрена еще в сентябре 2018 года, равно как и второго транша сегодняшнего "экстренного макрофина" зависит от принятия парламентом так называемого "банковского" законопроекта в редакции, согласованной с МВФ", - уверен представитель Украины при ЕС.

В этой связи украинский дипломат выразил надежду, что четвертый транш в размере 500 млн евро будет выделен уже в первом, а 600 млн «чрезвычайной» помощи – во втором полугодии.

Кроме того, Точицкий также напомнил, что 8 апреля ЕС принял решение выделить Украине пакет помощи в размере 190 млн евро. "Эти средства, в частности, будут направлены на помощь населению, которое проживает в районах, пострадавших от российской агрессии на востоке страны. 30 млн из них - это так называемая техническая помощь здравоохранению Украины не только с целью закупки необходимого оборудования и материалов, но и для повышения квалификации и содействия нормативной работе МОЗ", - детализировал он.

Также, по его словам, 45 млн евро будут направлены на программу поддержки малого и среднего бизнеса и будут направлены на поддержку уже существующих программ, а также будут выдаваться в форме дешевых кредитов, в том числе и в гривнах. Кроме того, эта помощь предусматривает выплату 10 млн евро в рамках программы поддержки государственного управления. Также часть средств будет направлена общественным организациям для поддержки неправительственного сектора.

Точицкий в качестве другого примера финансовой поддержки со стороны ЕС Украине отметил, что 16 апреля Еврокомиссия объявила о выделении 13 млн евро гуманитарной помощи. «Этот транш будет направлен не только на борьбу с коронавирусом, но и на другие нужды, такие, как, например, восстановление водоснабжения», - добавил дипломат.

Теги: #ес #точицкий
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