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18:36 22.04.2020

Uklon запустил новый алгоритм ценообразования за поездку, стоимость в непиковые часы будет ниже

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Uklon запустил новый алгоритм ценообразования за поездку, стоимость в непиковые часы будет ниже

Украинский онлайн-сервис заказа такси Uklon (ООО "Уклон", Киев) запустил новый гибкий алгоритм ценообразования, который подразумевает сниженную стоимость в непиковые часы, сообщил сооснователь и операционный директор компании Uklon Сергей Смусь.

"В это время стоимость поездок становится ниже на 10-15%, что делает поездки более доступными и направлено на разгрузку активного транспортного движения в городе. Как вы поняли, мы планировали запустить это обновление и без "карантинного периода". Но мир вносит свои правки", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Сервис Uklon на текущий момент присутствует в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове Запорожье, Ивано-Франковске, Виннице, Сумах, Полтаве, Чернигове, Кривом Роге, Николаеве, Херсоне, Мариуполе.

Теги: #uklon
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