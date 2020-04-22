События

18:12 22.04.2020

Число жертв коронавируса в Великобритании выросло до 18,1 тыс.

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Число жертв коронавируса в Великобритании выросло до 18,1 тыс.

В британских больницах за сутки скончались 763 человека, зараженных коронавирусом COVID-19, в общей сложности число жертв в Великобритании достигло 18,1 тыс. человек, сообщает в среду BBC со ссылкой на Минздрав.

В Англии умерли 665 чел., заразившихся коронавирусом, всего - свыше 16,2 тыс., в Шотландии - 77 чел., всего - свыше 1 тыс., в Уэльсе - 15 чел. скончались в больницах, всего - 624 чел.

Данные по Северной Ирландии пока не приводятся.

В Великобритании выявлено свыше 4,4 тыс. новых случаев заражения, всего в стране зарегистрировано 133,495 тыс. случаев COVID-19.

Теги: #великобритания #коронавирус
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