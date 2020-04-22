События

18:03 22.04.2020

С начала суток боевики 6 раз нарушили режим тишины

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С начала суток боевики 6 раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток, 22 апреля, боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 5 обстрелов.

Позиции украинских подразделений в районе населенных пунктов Богдановка и Лебединское были обстреляны из гранатометов различных систем.

Под Широкиным боевики применили минометы калибра 82 мм. Под Павлополем и Авдеевкой велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ с применением штатного вооружения, подавив огневую активность боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из автоматических станковых гранатометов обстреляли защитников Орехового.

Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не обнаружено. В районе проведения операции применяются все необходимые меры для недопущения занесения и распространения коронавируса в военных коллективах.

Теги: #всу #оос
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