События

17:53 22.04.2020

СБУ сообщает о задержании киевского SMM-щика, распространявшего "фейки" о COVID-19

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СБУ сообщает о задержании киевского SMM-щика, распространявшего "фейки" о COVID-19

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили киевлянина, который для искусственного привлечения внимания к собственным ресурсам в интернете и заработка распространял недостоверный контент о коронавирусной болезни COVID-19.

"Такой "совет" киевлянину дали российские рекламщики, у которых он дистанционно учился на платных онлайн-курсах специалистов SMM. Через собственные интернет-ресурсы, которые ориентировались на аудиторию столичного региона, он распространял фейки о ходе пандемии в Украине, в том числе со ссылкой на непроверенные и российские источники. Задержанный признался, эти материалы получал от российских "учителей", - сообщается на странице СБУ в Facebook.

В спецслужбе сообщили о задержании мужчины. "Сейчас киевлянин полностью признал свою вину, предоставил доступ к своим аккаунтам и сообществам, активно сотрудничает с правоохранителями", - говорится в сообщении.

Теги: #фейк #коронавирус #сбу
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