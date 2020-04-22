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17:53 22.04.2020

Представители МККК передали украинским полицейским защитные маски для нужд следственных изоляторов

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Представители МККК передали украинским полицейским защитные маски для нужд следственных изоляторов

Делегат Международного Комитета Красного Креста по работе с полицией и органами безопасности Клаудия Люпе в ходе встречи с начальником Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Украины Русланом Горяченко передала для нужд изоляторов временного содержания 10 000 защитных масок.

"Средства индивидуальной защиты будут использованы для обеспечения безопасности лиц, содержащихся в ИВС (изоляторов временного содержания – ИФ), и сотрудников этих учреждений", - сообщается на странице Национальной полиции Украины в среду.

Во время встречи стороны также обсудили направления сотрудничества между ведомствами, в частности, речь шла об обеспечении прав людей в деятельности полиции.

Теги: #коронавирус #мккк
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