Кличко: ослабление карантина возможно только при снижении количества заболевших коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ослабление карантинных ограничений и возобновление работы Киевского метрополитена возможно только при отсутствии роста числа заболевших коронавирусом.

"Мы видим сейчас всплеск количества заболевших, почти 100 случаев заболевания только за минувшие сутки.... Эксперты говорят, что пик может быть на следующей неделе. Что касается снятия ограничений... Мы разработали план мягкого выхода из карантина, снятия ограничительных мер, но все это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса", -сказал Кличко в среду в эфире телеканала "Украина 24.

При это городской голова отметил, что ограничения будут ослабляться "как только появятся цифры, которые покажут, что уменьшение (количества заболевших) уже есть".

"Все зависит от ситуации, от числа заболевших, чтобы никоим образом не допустить инфекционного взрыва", - подчеркнул Кличко.

Отвечая на вопрос, может ли Киев самостоятельно принять решение о частичном ослаблении карантина без оглядки на Кабинет министров, мэр сказал: "Мы все опираемся на советы специалистов - медиков, вирусологов, мы опираемся на опыт других стран, чтобы никоим образом не допустить ошибок, которые были сделаны в Италии, Испании, США. Мы опираемся только на цифры - это не вопрос местной власти, города Киева или Кабмина".

Он рассказал, что тщательно изучает опыт других стран и городов в постепенном выходе из карантина, чтобы ограничения снять корректно, без последствий для жизни и здоровья киевлян.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда может заработать столичный метрополитен, мэр Киева сказал, что столичная власть не будет повторять ошибок Италии в этом вопросе. "Я не эксперт-вирусолог.... Как только пройдем пик, если на следующей неделе роста не будет, мы дальше будем публиковать разработанные планы и ограничения будут сниматься".

Говоря о том, означает ли это, что 12 мая может возобновиться работа метро, мэр сказал: "Однозначно мы будем информировать. Еще раз: все зависит от цифр, количества людей, которые заболели".