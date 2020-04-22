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17:05 22.04.2020

Зеленский хочет создать государственного авиаперевозчика с украинским авиапарком

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Зеленский хочет создать государственного авиаперевозчика с украинским авиапарком

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия "Антонов", сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует телеканал "Украина 24" в среду.

"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши Ан-ы (самолеты производства госконцерна "Антонов" - ИФ)? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал он.

Зеленский отметил, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн "Антонов", создав дополнительные рабочие места.

Теги: #авиакомпании #зеленский
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