События

15:55 22.04.2020

Командир роты Нацгвардии требовал с подчиненного 10 тыс. грн - ГБР

1 мин читать
Командир роты Нацгвардии требовал с подчиненного 10 тыс. грн - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве задержали командира патрульной роты одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Харькове, за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, командир роты требовал и получил от подчиненного 10 тыс.грн за обещание не сообщать в правоохранительные органы о факте его отсутствия на службе", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Командир роты задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения второй части взятки (3 тыс.грн).

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона объединенных сил. Оперативное сопровождение - военная контрразведка Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Теги: #гбр #нацгвардия #коррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 21.04.2020
Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне - МВД

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне - МВД

12:01 21.04.2020
Экс-директор ГБР Труба сообщил о готовящемся ему подозрении

Экс-директор ГБР Труба сообщил о готовящемся ему подозрении

12:48 20.04.2020
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами в Чернобыльской зоне - Аваков

Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами в Чернобыльской зоне - Аваков

20:37 17.04.2020
У командующего Нацгвардии Украины Балана подтвержден коронавирус – замглавы МВД

У командующего Нацгвардии Украины Балана подтвержден коронавирус – замглавы МВД

23:51 16.04.2020
Около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии будут дежурить возле храмов в пасхальные выходные

Около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии будут дежурить возле храмов в пасхальные выходные

11:24 16.04.2020
Вятрович расценивает его вызов на допрос в ГБР по делу об организации посвященного Голодомору международного форума как репрессии против оппозиции

Вятрович расценивает его вызов на допрос в ГБР по делу об организации посвященного Голодомору международного форума как репрессии против оппозиции

15:22 15.04.2020
В Харькове подтвержден Covid-19 у военнослужащего-срочника Нацгвардии

В Харькове подтвержден Covid-19 у военнослужащего-срочника Нацгвардии

12:26 15.04.2020
Кличко требует от НАБУ публичного расследования "дела Поворозника"

Кличко требует от НАБУ публичного расследования "дела Поворозника"

10:44 15.04.2020
Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора

Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора

18:45 14.04.2020
В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стартуют клинические испытания украинского лекарства, которое, предварительно, может существенно снижать или даже нейтрализовать угрозу осложнений от коронавируса, сообщили у Зеленского

Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 11 мая

Еврокомиссия объявила о выделении Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии Covid-19 – Зеленский

Еврокомиссия выделяет Украине 1.2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

Непродовольственная торговля и бытовые услуги могут быть открыты после 11 мая - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкономики выделит 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области - Шмыгаль

МИД запускает масштабную кампанию наполнения Википедии беспристрастной информацией об Украине и мире

Для выхода из карантина необходимо нарастить количество ПЦР-тестирований – Шмыгаль

Стартуют клинические испытания украинского лекарства, которое, предварительно, может существенно снижать или даже нейтрализовать угрозу осложнений от коронавируса, сообщили у Зеленского

Рост заболевших коронавирусом может быть отголоском Пасхи, по динамике в "лидеры" выходит Николаевская область – совещание у Зеленского

В Германии впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

Кабмин Украины увеличил до 3 месяцев возможную задолженность по оплате коммунальных услуг получателями субсидий

Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 11 мая

Еврокомиссия объявила о выделении Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии Covid-19 – Зеленский

Еврокомиссия выделяет Украине 1.2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА