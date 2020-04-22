Командир роты Нацгвардии требовал с подчиненного 10 тыс. грн - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве задержали командира патрульной роты одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Харькове, за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, командир роты требовал и получил от подчиненного 10 тыс.грн за обещание не сообщать в правоохранительные органы о факте его отсутствия на службе", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Командир роты задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения второй части взятки (3 тыс.грн).

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона объединенных сил. Оперативное сопровождение - военная контрразведка Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.