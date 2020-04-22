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15:25 22.04.2020

Минэкономики выделит 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области - Шмыгаль

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Минэкономики выделит 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

"Лесные пожары - это не только уничтожение природы. Но, к сожалению, это люди, которые остаются без крыши над головой. Ведь из-за огня в Житомирской области пострадало более 70 домов", - написал Шмыгаль в своем "Телеграм-канале".

В связи с этим он поручил Минэкономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области, в частности, на поддержку людей, пострадавших из-за распространения огня.

Теги: #шмыгаль #житомирская_область #пожар #минэкономики
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