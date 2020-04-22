Стартуют клинические испытания украинского лекарства, которое, предварительно, может существенно снижать или даже нейтрализовать угрозу осложнений от коронавируса, сообщили у Зеленского

В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция.

Кроме того, как сообщает пресс-служба президента Украины, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - отметил глава государства.

Более подробная информация будет предоставлена позже, указали в пресс-службе президента.