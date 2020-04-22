Боевики обстреляли украинские позиции под Орехово, Богдановкой, Лебединским и Широкино - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил на Донбассе с начала среды, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 сегодня, 22 апреля, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия четыре раза. Местами ведения огня противником были н.п.Орехово, Богдановка, Лебединское и Широкино. Во время обстрелов российско-оккупационные войска использовали преимущественно ручные и автоматические гранатометы", - сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что украинские войска вовремя подавляли вражескую огневую активность.

"По имеющейся информации по состоянию на данный момент, боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущей суток не учтено", - добавили в ведомстве.