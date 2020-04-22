События

14:18 22.04.2020

В Германии впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

1 мин читать
В Германии впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - отмечается в сообщении.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

"Тестирование "кандидата на вакцину" на человеке - это важная веха на пути к выработке безопасного и действенного препарата против COVID-19 для населения Германии и не только", - подчеркивает институт.

Biontech разработал РНК-вакцину, которая содержит в себе генетическую информацию в форме рибонуклеиновой кислоты. "В рамках первой части разрешенного клинического тестирования будет привито 200 здоровых участников тестирования в возрасте от 18 до 55 лет", - сообщает институт.

Теги: #коронавирус #вакцина #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 22.04.2020
Стартуют клинические испытания украинского лекарства, которое, предварительно, может существенно снижать или даже нейтрализовать угрозу осложнений от коронавируса, сообщили у Зеленского

Стартуют клинические испытания украинского лекарства, которое, предварительно, может существенно снижать или даже нейтрализовать угрозу осложнений от коронавируса, сообщили у Зеленского

14:29 22.04.2020
Украина должна получить от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, их думают направить регионам у линии разграничения на Донбассе

Украина должна получить от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, их думают направить регионам у линии разграничения на Донбассе

14:21 22.04.2020
Рост заболевших коронавирусом может быть отголоском Пасхи, по динамике в "лидеры" выходит Николаевская область – совещание у Зеленского

Рост заболевших коронавирусом может быть отголоском Пасхи, по динамике в "лидеры" выходит Николаевская область – совещание у Зеленского

13:48 22.04.2020
Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 11 мая

Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 11 мая

13:44 22.04.2020
Еврокомиссия объявила о выделении Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии Covid-19 – Зеленский

Еврокомиссия объявила о выделении Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии Covid-19 – Зеленский

13:36 22.04.2020
Еврокомиссия выделяет Украине 1.2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

Еврокомиссия выделяет Украине 1.2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

13:33 22.04.2020
Мы должны увеличить количество тестирований на коронавирус – премьер Шмыгаль

Мы должны увеличить количество тестирований на коронавирус – премьер Шмыгаль

13:30 22.04.2020
Непродовольственная торговля и бытовые услуги могут быть открыты после 11 мая - премьер

Непродовольственная торговля и бытовые услуги могут быть открыты после 11 мая - премьер

13:24 22.04.2020
Кабмин Украины сегодня утвердит продление карантина до 11 мая – премьер

Кабмин Украины сегодня утвердит продление карантина до 11 мая – премьер

12:44 22.04.2020
Киев закупил препараты для медучреждений, где лечат больных коронавирусом, на 101 млн грн - Кличко

Киев закупил препараты для медучреждений, где лечат больных коронавирусом, на 101 млн грн - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 11 мая

Еврокомиссия объявила о выделении Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии Covid-19 – Зеленский

Еврокомиссия выделяет Украине 1.2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

Непродовольственная торговля и бытовые услуги могут быть открыты после 11 мая - премьер

Кабмин Украины сегодня утвердит продление карантина до 11 мая – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин Украины увеличил до 3 месяцев возможную задолженность по оплате коммунальных услуг получателями субсидий

Боевики обстреляли украинские позиции под Орехово, Богдановкой, Лебединским и Широкино - Минобороны

В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 97 случаев заболевания коронавирусом, из них - 10 медиков

Кличко: В Киеве разработали первоочередные шаги по постепенному ослаблению карантинных мер

В Киеве закрывают на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь из-за COVID-19

Мужчина погиб в результате вооруженного нападения в центре Львова

В Беларуси умерли 58 пациентов с коронавирусом, число инфицированных достигло 7281

Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни

Пожары в районе ЧАЭС не представляют радиологической опасности для Беларуси

Кабмин в среду намерен утвердить порядок использования средств Фонда по борьбе с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА