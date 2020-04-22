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13:30 22.04.2020

Непродовольственная торговля и бытовые услуги могут быть открыты после 11 мая - премьер

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Непродовольственная торговля и бытовые услуги могут быть открыты после 11 мая - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает возможность открытия непродовольственной торговли и бытовых услуг в стране после 11 мая.

"Если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, то мы можем говорить об открытии парков, скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду.

Возможны также другие смягчительные меры, которые будут анонсированы в первых числах мая, если это позволит ситуация, добавил премьер.

Для смягчения условий карантина процент выявленных случаев заболевания должен колебаться в пределах +- 5% как минимум на протяжении 10 дней, а больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 менее чем 50%, пояснил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #кабмин
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