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12:44 22.04.2020

В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 97 случаев заболевания коронавирусом, из них - 10 медиков

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В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 97 случаев заболевания коронавирусом, из них - 10 медиков

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 97 человек, в том числе у 10 медиков, всего в городе уже 989 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Новости у меня сегодня неоптимистичны. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек. Из них - 10 медиков. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Среди заболевших, по словам мэра, 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет и 7 девушек до 17 лет. 52 мужчины от 18 до 85 лет и четверо парней до 17 лет.

"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря", - добавил мэр Киева.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 6 человек. Всего в столице выписаны 39 киевлян, которые лечились от коронавируса.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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