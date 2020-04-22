Киев закупил препараты для медучреждений, где лечат больных коронавирусом, на 101 млн грн - Кличко

Городская власть Киева закупила лекарств для оказания медицинской помощи больным COVID-19 на сумму 101 млн грн, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Департамент здравоохранения за счет резервного фонда бюджета столицы закупил лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Речь идет о 17 наименований медицинских препаратов. Это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 млн грн. И доставка лекарств уже началась в определенные опорные больницы для приема больных коронавирусом", - заявил Кличко на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что это существенная помощь и дополнительный ресурс для столичных больниц, так как закупка лекарственных средств с 1 апреля - с начала второй волны медицинской реформы - происходит непосредственно медучреждениями за средства Национальной службы здоровья, и этих денег, по словам мэра столицы, не хватает.