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12:43 22.04.2020

Кличко: В Киеве разработали первоочередные шаги по постепенному ослаблению карантинных мер

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Кличко: В Киеве разработали первоочередные шаги по постепенному ослаблению карантинных мер

Власти Киева разработали первоочередные шаги по ослаблению карантинных ограничений, их будут вводить постепенно и с учетом развития ситуации с заражением коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Относительно плана города. Как я говорил, мы разработали первоочередные шаги ослабления ограничений. Это будет происходить постепенно и с учетом развития ситуации. Здесь мы изучаем опыт европейских стран, где открывают сначала небольшие магазины, медленно снимают ограничения на доступ к публичным заведениям и местам, на работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом. Смягчение, еще раз подчеркну, будет зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, карантин будет продолжаться", - сказал Кличко на онлайн-брифигне в среду.

Мэр столицы также прокомментировал инициативы Министерства здравоохранения о продлении карантина до 12 мая и одновременного ослабления ограничительных мер, в частности идею разрешить прогулки в парках и открыть библиотеки.

"Минздрав будет предлагать правительству смягчения, но исходя из ситуации с распространением болезни. Поскольку, как я сказал, пик мы еще не прошли - болезнь не идет на спад. Сегодня есть надежда на то, что нам удалось удержать ситуацию, что ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат и у нас не будет инфекционного взрыва. Но говорить о победе над пандемией еще рано. Поэтому я и призываю киевлян и всех украинцев: оставайтесь дома, берегите себя и своих родных. Мы преодолеем этот вызов, только если будем соблюдать правила", - сказал он.

Кличко напомнил, что по договоренности с представителями всех конфессий поминальные дни перенесены на 6 июня 2020 года.

"И еще раз напомню: мы договорились с представителями конфессий о переносе поминальных дней на 6 июня. До того доступ на все кладбища будет ограничен. Поэтому не надо туда идти на следующих выходных", - отметил он.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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