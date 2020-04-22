В Киеве закрывают на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь из-за COVID-19

Покровский Голосеевский мужской монастырь в в Киеве закрывается на карантин, так как за прошедшие сутки там выявлено 12 инфицированных коронавирус на COVID-19, заявил мэр столицы Виталий Кличко

"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.