Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 23 апреля, преимущественно сухую и прохладную погоду в Украине будет определять воздух с севера Европы в поле повышенного атмосферного давления, сообщают в Укргидрометцентре.

В четверг в Украине без осадков, лишь днем на севере Левобережья местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в Карпатах, Сумской, восточных областях и в воздухе 0-5°; днем 12-17° тепла, на западе страны до 19°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-2°, днем 14-16° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 апреля самая высокая температура днем была 29,1 в 1950г., самая низкая ночью -2,9 в 1893г.

На 24 апреля синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков, лишь днём на Левобережье местами небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла; днём 13-18°, на Закарпатье до 21°.

В Киеве 24 апреля без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.