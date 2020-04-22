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12:03 22.04.2020

Пожары в районе ЧАЭС не представляют радиологической опасности для Беларуси

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Пожары в районе ЧАЭС не представляют радиологической опасности для Беларуси

Пожары в украинской зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не представляют опасности для населения Беларуси с радиационной точки зрения, заявил начальник департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС республики Сергей Шпарло на пресс-конференции в Минске в среду.

"Здесь однозначно можно сказать: будьте спокойны, пожары в украинской зоне отчуждения Чернобыльской АЭС с радиологической точки зрения негативных последствий для здоровья населения Беларуси не несут", - сказал Шпарло.

Как пояснил начальник департамента, в местах пожаров не возрастает плотность радиационного загрязнения: "какое было количество радионуклидов, столько и остается". "Во-вторых, говоря доступным языком, радионуклиды на пострадавших территориях в малых количествах распределены на большой площади, часть их ушла вглубь почвы. Поэтому с загрязненных площадей, объятых пожаром, высвобождается мизерное количество радионуклидов, которые, в основном, тут же опадают с продуктами горения", - добавил Шпарло.

"То количество радионуклидов, которое переносится с воздушными массами в результате пожаров, по своему влиянию соответствует статистической погрешности", - отметил начальник департамента.

Шпарло также сообщил, что в связи с пожаром в украинской зоне отчуждения МЧС ведет усиленный радиационный контроль на научной станции "Масаны", расположенной на границе с Украиной.

"За все время радиационного контроля превышений уровней радиации над сложившимися среднегодовыми уровнями не выявлено. Среднегодовое значение в санитарной зоне научной станции "Масаны" составляет 0,54 микрозиверт в час. За все дни наблюдений пожаров в украинской зоне отчуждения уровень в "Масанах" колебался с 0,47 до 0,49 микрозиверт в час", - сообщил Шпарло.

Теги: #чаэс #пожар #беларусь
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