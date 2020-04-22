Кабмин в среду намерен утвердить порядок использования средств Фонда по борьбе с COVID-19

Кабинет министров Украины намерен утвердить порядок использования средств Фонда по борьбе с COVID-19, свидетельствует соответствующий проект постановления в повестке правительственного заседания в среду.

Согласно документу, средства фонда предлагается направлять на меры по борьбе с COVID-19, доплаты медработникам и некоторым другим категориям сотрудников, обеспечивающим жизнедеятельность населенных пунктов во время карантина.

Помимо этого, средства фонда предлагается направлять на денежную помощь пожилым гражданам, одноразовую помощь членам семей погибших от COVID-19 медработников, трансферты Пенсионному фонду, финансирование Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на поворотной или бесповоротной основе.

Фонд по борьбе с COVID-19 может быть также использован для пополнения резервного фонда госбюджета, а также для возобновления расходов госбюджета (включая трансферты местным бюджетам), указано в постановлении.

Предлагаемая проектом постановления процедура выделения средств из фонда предусматривает, что соответствующие решения будет принимать правительство, после чего главный распорядитель этих средств должен согласовать его с парламентским комитетом по вопросам бюджета.

"Главный распорядитель до 5 числа месяца, который наступает после отчетного, подает комитету Верховной Рады по вопросам бюджета, Кабмину и Минфину информацию об использовании бюджетных средств, их возвращение в госбюджет", - указано в проекте постановления.