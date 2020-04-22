События

12:03 22.04.2020

Харьковский псевдопродавец защитных масок и антисептиков предстанет перед судом

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Харьковский псевдопродавец защитных масок и антисептиков предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура № 5 направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Харькова, подозреваемого в псевдопродаже защитных масок и антисептиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) УК Украины.

"В середине марта текущего года харьковчанин разместил объявления на интернет-сайтах о продаже медицинских масок и антисептиков, пользуясь повышенным спросом на указанные товары. Потенциальных покупателей, которые откликнулись на объявление, мужчина уверял, что отправит товар, но только при условии полного перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета. После проведения платежа дальнейшее общение прекращалось, а ни один товар не пересылался", - говорится в сообщении.

Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Теги: #мошенничество #коронавирус #суд #харьков
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