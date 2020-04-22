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11:48 22.04.2020

В Кишиневе не верят, что власти Приднестровье контролируют ситуацию с коронавирусом

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В Кишиневе не верят, что власти Приднестровье контролируют ситуацию с коронавирусом

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник считает, что администрация непризнанной Приднестровской республики скрывает реальную ситуацию с заражением коронавирусом.

"Мы предполагаем, что зараженных в Приднестровье может быть намного больше официальных цифр. Мы это видим на основании биоматериала, поступающего для тестирования в лаборатории Кишинева. Предполагаем, что могут быть и другие данные, которые на нынешнем этапе неизвестны Кишиневу, так как нам об этом не говорят и от сотрудничества отказываются", - заявила Лесник в интервью телеканалу "TVR-Moldova".

По ее словам, администрация Приднестровья отказывается от предложения Кишинева создать совместную рабочую группу врачей для борьбы с распространением COVID-19.

"Сейчас нужна не только помощь, но и диалог. Я неоднократно предлагала провести конкретную дискуссию по этой проблеме, с участие специалистов. Все предложения Кишинева отвергнуты Тирасполем. Они занимаются очернением Кишинева, ложью и дезинформацией, обвиняя нас в том, что молдовские власти хотят принимать решения вместо них", - отметила вице-премьер.

Она вновь призвала к сотрудничеству два берега Днестра, чтобы не допустить осложнения ситуации.

"Нам нужно двигаться параллельно, так как новые заражения могут привести к созданию новых очагов инфекции. Мы обратились по этому поводу во Всемирную организацию здравоохранения. Их представители заявили о готовности войти в состав рабочей группы Кишинева и Тирасполя, но группы нет, так как Тирасполь отказывается участвовать в ее создании. Они говорят, что в регионе ситуация под контролем, но мы видим, что это не так. Поэтому будем настаивать через все дипломатические, политические и другие каналы, чтобы ускорить решение этой проблемы. Это в интересах всех, чтобы защитить здоровье граждан", - отметила вице-премьер.

Лесник подчеркнула, что Кишинев будет настаивать на созыве заседания в формате "5+2", чтобы обсудить эту проблему и принять решения.

Как сообщалось, в начале апреля Лесник призвала Тирасполь в срочном порядке организовать встречу участников переговорного процесса в формате "5+2". Она сообщила, что пыталась организовать заседание совместной рабочей группы по вопросам здравоохранения, "но Тирасполь не ответил на приглашение". В связи с этим она также обратилась в ОБСЕ. Представители Миссии ОБСЕ в Молдове провели телефонные переговоры с главными переговорщиками Кишинева и Тирасполя - Лесник и Виталием Игнатьевым. Однако договориться о проведении встречи им не удалось.

В свою очередь, МИД непризнанной Приднестровской республики призвал молдовскую сторону "занять внятную позицию и определиться с реальной готовностью к экспертной работе без мнимых препятствий".

Согласно данным на 22 апреля, в Приднестровье зарегистрировано 327 случаев заражения коронавирусом, 17 человек вылечилось, 15 - скончалось. Всего в Молдове, включая эти данные, инфицировано 2614 человек, вылечилось 560, скончалось - 73.

Теги: #молдова #коронавирус
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