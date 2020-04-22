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11:13 22.04.2020

Более чем 30 странам в условиях пандемии коронавируса грозит голод

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Более чем 30 странам в условиях пандемии коронавируса грозит голод

Население более чем 30 стран развивающегося мира на фоне пандемии коронавируса может столкнуться с голодом, а 1 млн человек уже находится на грани голодной смерти, заявил в интервью изданию The Guardian исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.

"Мы говорим не о том, что люди идут спать голодными. Мы говорим о предельно тяжелых условиях, чрезвычайной ситуации - люди буквально бредут к голодной смерти. Если мы не достанем еды для людей, они умрут", - сказал он.

"Я уже говорил, что на основе сделанных нами в конце предыдущего года прогнозов (был сделан вывод, что - ИФ) 2020 год будет худшим со времен Второй мировой войны", - подчеркнул он.

Он пояснил, что к этому прибавилась пандемия коронавируса, которую никто не мог предсказать. Бизли назвал нынешнюю ситуацию "идеальным штормом" и "неизведанной территорией" и заявил, что приходится ожидать "голод библейских масштабов". Однако он заверил, что массовой гибели людей возможно избежать, если начинать действовать сейчас.

По его словам, невозможно спрогнозировать ситуацию даже на перспективу в четыре недели, поэтому для спасения людей необходимо действовать немедленно. Бизли призвал выделить деньги на гуманитарную помощь, не вводить запреты на экспорт продовольствия с целью сохранить цепочки поставок продуктов питания, а также, в условиях масштабного перекрытия границ, обеспечить доставку гуманитарных работников в зоны бедствия, в том числе путем создания воздушных мостов.

"Нам нужны и деньги и доступ (в районы чрезвычайной ситуации - ИФ), не что-то одно, а и то и другое", - пояснил он.

Он указал, что для преодоления кризисной ситуации уйдут месяцы, поэтому выделение помощи нуждающимся потребуется и в дальнейшем.

The Guardian напоминает, что накануне Бизли обращался с такими предостережениями к СБ ООН. Он призвал мировых лидеров направить помощь в размере $2 млрд наиболее нуждающимся и добавил, что также потребуются еще $350 млн для обеспечения доставки самих грузов - продовольствия и медицинских запасов, включая средства индивидуальной защиты.

Газета напоминает, что ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная продовольственная программа обнародовали доклад, согласно которому до пандемии 135 млн человек в 55 странах мира либо уже жили в ситуации острого продовольственного кризиса, либо в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации. Однако последствия коронавируса могут увеличить это число вдвое - примерно до 265 млн человек, предупредили в ООН.

Теги: #коронавирус #голод
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