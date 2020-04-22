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11:13 22.04.2020

В Николаевской области до 99 возросло количество случаев COVID-19, из них 23 – среди медработников

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В Николаевской области до 99 возросло количество случаев COVID-19, из них 23 – среди медработников

В Николаевской области зафиксировано 99 случаев заболевания COVID-19, из них 23 – среди медицинских работников, сообщает прес-служба областной государственной администрации (ОГА).

"По состоянию на 10:00 2 апреля в Николаевской области зарегистрировано 99 подтвержденных случаев COVID-19. Из них медицинских работников - 23. Выявлено за сутки подтвержденных случаев – 16", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, из 99 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек из г.Николаев, 1 человек – из г.Южноукраинск; 5 человек – из г.Первомайск; 5 человек - из Арбузинского района; 34 человека - из Вознесенска и Вознесенского района; 43 человека – из Домановского района; по одному человеку в Казанковском и Врадиевском районах.

Всего в области умер от последствий COVID-19 один человек.

Как сообщалось, по информации Николаевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, 21 апреля умерла жительница с.Вороновка Вознесенского района в возрасте 81 года, которая заболела 1 апреля и 9 апреля была госпитализирована в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Коронавирусная инфекция была подтверждена лабораторным методом ПЦР 11 апреля.

Теги: #коронавирус #николаевская_область
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