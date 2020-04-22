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11:07 22.04.2020

В России за сутки умерли 57 человек с коронавирусом, всего - 513, новых случаев Covid-19 - 5 236

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В России за сутки умерли 57 человек с коронавирусом, всего - 513, новых случаев Covid-19 - 5 236

В России за сутки скончалось 57 человек с коронавирусом, а всего за весь период - 513, говорится в сообщении оперштаба.

"За сутки подтверждено 57 летальных случаев с коронавирусом: Москва - 28", - информирует оперштаб в четверг.

За весь период по России умерли 513 человек с коронавирусной инфекцией.

Более 5,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в целом по России за минувшие сутки, общее число случаев по стране достигло планки в 58 тыс.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 236 в 78 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 275 (43,4%)", - говорится в сообщении оперштаба.

В Москве 2 548 новых зарегистрированных случаев за сутки, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 31 981. В Московской области 631 новый случай, в Санкт-Петербурге - 294.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении штаба.

За сутки от коронавируса в России выздоровели 547 человек, а всего - 4420, говорится в сообщении оперштаба.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 547 человек: Москва - 210", - сообщает оперштаб в четверг.

За весь период выписаны 4420 человек.

В Москве наблюдавшийся с начала месяца ежедневный резкий прирост новых случаев заболевания COVID-19 в Москве остановился в последние пять дней.

Так, 17 апреля в городе выявлено 1 959 случаев заболевания коронавирусом, 18 апреля - 2649, 19 апреля - 3570, 20 апреля - 2026, 21 апреля - 3083.

По данным оперативного штаба на утро среды, в Москве вылечились от коронавируса 2267 человек, 261 инфицированных скончались.

Теги: #рф #коронавирус
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