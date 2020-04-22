Суд открыл производство в деле о непроведении НАПК проверки о возможном совершении Порошенко коррупционного правонарушения

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) относительно непроведения проверки о возможном совершении пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко коррупционного правонарушения.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу относительно иска к НАПК по непроведению проверки и расследования информации о совершении Петром Порошенко коррупционного правонарушения. Также суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика частное акционерное общество "Завод "Кузня на Рыбальском", - сообщает пресс-служба ОАСК

Подготовительное заседание по данному иску состоится 16 июня.

Отмечается, что истец просит суд признать незаконным и противоправным бездействие НАПК из-за неосуществления проверки и расследования информации о совершении коррупционного правонарушения. В то же время истец просит обязать НАПК проверить сведения о совершении Порошенко такого правонарушения, а также провести надлежащее расследование информации и принять меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, и предоставить истцу подробную письменную информацию о результатах проверки, расследования и принятых мер.