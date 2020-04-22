Лабораторные центры Минздрава полностью обеспечены ПЦР-тестами для диагностики коронавируса

Лабораторные центры Министерства здравоохранения полностью обеспечены ПЦР-тестами для диагностики коронавируса, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В лабораторных центрах министерства есть 185 тыс. амплификаций ПЦР, также более 388 тыс. тест-систем для экстракции. Все они обеспечены в полном объеме. Если где-то есть недостаток или остатки существенно сокращаются, мы привозим тесты в лабораторию", - сказал он.