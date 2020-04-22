Бригады экстренной помощи, работающие с больными COVID-19, будут финансироваться по повышенным расценкам

Бригады экстренной медицинской помощи, которые работают с больными COVID-19, будут получать повышенное финансирование, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Согласно решению, которое уже принято на уровне закона, бригады экстренной медпомощи будут финансировать по повышенным расценкам, в частности будут повышать зарплату до 300%. Все, кто борется с COVID-19, без исключения будут финансироваться по повышенным расценкам", - сказал он.

Степанов также добавил, что карантинные меры, которые касаются медобслуживания, ограничивают только предоставление плановой помощи: "они не касаются экстренной медпомощи, ургентных операций, вызова семейных врачей".