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10:16 22.04.2020

"Нова Пошта" передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга очередную партию медоборудования

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"Нова Пошта" передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга очередную партию медоборудования

Группа компаний "Нова Пошта" в рамках корпоративной программы гуманитарной помощи передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба "Новой Почты" в среду, в частности, Городская клиническая больница № 5 Полтавы получила 10 прикроватных мониторов, которые позволяют круглосуточно контролировать жизненные показатели больного. Еще два монитора пациента и инфузионный насос (электронное устройство для контролированного дозированного внутривенного введения препаратов) доставлены медикам Центральной районной больницы Кременчуга.

"Эффективность борьбы медиков с коронавирусом зависит от наличия современного оборудования, позволяющего, с одной стороны, уменьшить физический контакт с больными, а с другой – в круглосуточном режиме контролировать состояние здоровья пациентов. Наша компания делает всё возможное, чтобы такое оборудование было в украинских больницах. Вирус не щадит никого. Здоровье каждого из нас сегодня зависит от вклада каждого в здоровье всех. Надеюсь, что совместными усилиями мы победим болезнь с минимальными потерями", - цитирует пресс-служба соучредителя "Новой Пошты" Инну Поперешнюк.

Как сообщалось, руководство "Новой Пошты" 15 марта 2020 года приняло решение о выделении на борьбу с коронавирусом 25 млн грн.

18 марта компания доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи. Были закуплены рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких.

26 марта "Нова Пошта" передала Полтаве второй транш медицинской гуманитарной помощи. Областная инфекционная больница получила 8,1 тыс. респираторов, 3,5 тыс. защитных щитков, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. Тогда же в 5-ю городскую клиническую больницу было доставлено 20 инфузионных насосов.

Теги: #нова_пошта #коронавирус #кременчуг #полтава
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