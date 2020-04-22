"Укрзализныця" переориентирует инвестпрограмму на сотрудничество с отечественными производителями

АО "Укрзализныця" (УЗ) заинтересовано в углублении локализации производства и планирует пересмотреть свою инвестиционную программу для поддержки украинских производителей.

Как сообщила пресс-служба УЗ, такие планы озвучил член правления компании Франтишек Буреш.

По его словам, компания намерена с этой целью сократить чрезмерные расходы и непрофильные активы. "Это освободит необходимые источники финансирования и превратит замороженные активы в ликвидные. В то же время инвестпрограмма компании будет максимально переориентирована на сотрудничество с отечественными производителями. Таким образом, украинская экономика получит не только выгоды от надежных логистических услуг, предоставляемых "Укрзализыцей", но и дополнительную поддержку", - приводятся в сообщении слова Буреша.

В "Укрзализныци" надеются, что вследствие этого возрастет доля производства на базе украинских предприятий новых локомотивов, запчастей, ключевых комплектующих, услуг по ремонту и проектов модернизации. Углубление уровня локализации инвестиций поддержит экономику Украины путем роста занятости, технологического развития и внедрения инновационных ноу-хау.

Буреш отметил, что в настоящее время компания широко использует промышленную продукцию отечественных производителей, в частности, сварные конструкции, трансформаторы, электрические двигатели и оборудование, зубчатые конструкции и системы, оси и колесные пары, строительную технику, силовую электронику, системы управления и радиотехнику, системы безопасности движения, бортовые системы сигнализации и безопасности, световые и звуковые системы, системы противопожарной защиты, датчики, видео и коммуникационные системы, кабели и системы кондиционирования, аккумуляторы и батареи, работы по монтажу и наладке, пользуется услугами тестирования и сертификации, гарантийного и послепродажного обслуживания и пр.

"Опираясь на свой большой опыт работы с мировыми и отечественными производителями подвижного состава, я абсолютно убежден, что украинские производители способны отвечать самым высоким требованиям качества", - сказал он.

Буреш также добавил, что для выполнения распоряжения президента Украины Владимира Зеленского относительно стимулирования инвестдеятельности и усиления защиты иностранных инвестиций в стране отрасли нужно получить сильную господдержку и четкие правила игры на рынке. "Для этого необходимо принять "Национальную стратегию локализации" для крупных национальных инвестпроектов с прозрачными правилами, расчетами и методологией мониторинга. Это привлечет больше иностранных партнеров для инвестиций в Украину, способствуя созданию новых рабочих мест и развитию экономики государства", - подытожил он.