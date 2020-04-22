События

10:04 22.04.2020

На Закарпатье за минувшие сутки еще у 5 медработников и 2 детей подтвержден коронавирус

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На Закарпатье за минувшие сутки еще у 5 медработников и 2 детей подтвержден коронавирус

В Закарпатской области количество заболевших коронавирусом жителей возросло до 218 человек, из которых 48 – медицинские работники и 10 – дети, сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

"Ситуация относительно COVID-19 на Закарпатье по состоянию на 9:00 22 апреля: 16 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели; у 218 человек установлен диагноз COVID-19, 48 из которых - медицинские работники, 10 – дети; 6 человек умерло, с подтвержденным диагнозом COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Всего по состоянию на утро 22 апреля Областным лабораторным центром проведения 1056 исследований COVID-19 методом ПЦР

Как сообщалось, утром 21 апреля, по информации Закарпатской ОГА, в области у 205 человек был установлен диагноз COVID-19, 43 из которых - медицинские работники, 8 дети.

Теги: #коронавирус #закарпатская_область
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