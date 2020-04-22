В Украине за минувшие сутки 467 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 57 выздоровели
6тыс. 592 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро среды, 22 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 424, а скончавшихся – 174, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.
"В течение 21 апреля получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях ... В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в среду утром.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду отметил, что из 467 новых случаев 32 ребенка и 107 медработников.
По его словам, за предыдущие сутки госпитализировано 90 человек, были проведены 4134 ПЦР-исследований.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине было 6 тысяч 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (367) превышало количество летальных случаев (161). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления - на 57.
По состоянию на утро 21 апреля сообщалось о 415 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, тогда как 20 апреля - 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19.
Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:
В Винницкой обл. - 349 случаев (18 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 11 новых случаев заболевания;
Волынская обл. - 176 случаев (13 выздоровели), из них 2 новых;
Днепропетровская обл. - 150 случаев (9 выздоровели), из них 28 новых;
Донецкая обл. - 16 случаев (7 выздоровели), за минувшие сутки новых случаев нет;
Житомирская обл. - 287 случаев (1 выздоровел), из них 17 новых;
Закарпатская обл. - 218 случаев (16 выздоровели), из них 13 новых;
Запорожская обл. - 141 случай (20 выздоровели), из них 4 новых;
Ивано-Франковская область - 589 случаев (27 выздоровели), из них 33 новых;
г. Киев - 989 случаев (39 выздоровели), из них 97 новых;
Киевская обл. - 390 случаев (32 выздоровели), из них 34 новых;
Кировоградская обл. - 251 случай (25 выздоровели), из них 4 новых;
Львовская обл. - 247 случаев (29 выздоровели), из них 9 новых;
Луганская обл. - 26 случаев (3 выздоровели), из них 1 новый;
Николаевская обл. - 82 случая, из них 41 новый;
Одесская обл. - 148 случаев (3 выздоровели), из них 2 новых;
Полтавская обл. - 116 случаев (12 выздоровели), из них 15 новых;
Ривненская обл. - 353 случая (22 выздоровели), из них 12 новых;
Сумская обл. - 86 случаев (23 выздоровели), из них 2 новых;
Тернопольская обл. - 471 случай (34 выздоровели), из них 36 новых;
Харьковская обл. - 82 случая (6 выздоровели), из них 5 новых;
Херсонская обл. - 72 случая (9 выздоровели), из них 2 новых;
Хмельницкая обл. - 54 случая (5 выздоровели), из них 5 новых;
Черкасская обл. - 206 случаев (34 выздоровели), из них 20 новых;
Черновицкая обл. - 1053 случая (34 выздоровели), из них 65 новых;
Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели), за минувшие сутки новых случаев нет.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на Covid-19.
На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.
Всего в Украине исследовано 67тыс. 520 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.