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09:20 22.04.2020

Гарвардский университет должен вернуть средства, полученные в рамках помощи по коронавирусу - Трамп

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Гарвардский университет должен вернуть средства, полученные в рамках помощи по коронавирусу - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он собирается попросить крупные предприятия и учреждения, такие как Гарвардский университет, вернуть деньги, которые они получили в рамках пакета помощи по коронавирусу.

"Я собираюсь просить об этом. Гарвард собирается вернуть деньги. Они не должны были их принимать", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Я не собираюсь упоминать другие организации. Когда я увидел Гарвард с одним из самых больших фондов в стране, а может быть, и в мире, (...) они должны вернуть деньги", - добавил президент.

Он отметил, что у университета есть фонды в размере $40 млрд.

Пакет помощи по коронавирусу в размере $2,2 трлн, подписанный в прошлом месяце, включал сотни миллиардов долларов для малого бизнеса, пострадавшего от государственных закрытий из-за коронавируса, и отдельно выделял миллиарды долларов на поддержку высших учебных заведений.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Гарвард получит более $8 млн финансирования.

Теги: #сша #гарвард #трамп
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