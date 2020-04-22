События

09:16 22.04.2020

Более 40% американцев потеряли работу из-за коронавируса или столкнулись с сокращением зарплаты

1 мин читать
Более 40% американцев потеряли работу из-за коронавируса или столкнулись с сокращением зарплаты

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Pew Research Center, не менее четырех из 10 опрошенных американцев заявили, что им сократили зарплату или они потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

Из опроса следует, что 28% респондентов потеряли работу или были уволены из-за вспышки инфекции болезни, треть из них были вынуждены пойти на сокращение зарплаты. В совокупности 43% опрошенных заявили, что столкнулись с обеими вариантами.

Шесть из 10 латиноамериканцев сообщили о потере заработной платы или рабочих мест. Зарплату или работу потеряли также более половины американцев в возрасте от 18 до 29 лет и почти половина тех, кому от 30 до 49 лет.

Сложившаяся ситуация может усугубиться, если пандемия коронавируса продлится несколько месяцев. Большинство респондентов - 53% - заявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы покрывать свои расходы в течение трех месяцев в случае чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, и остановки экономической деятельности, сообщило издание The Hill.

При этом 39% опрошенных заявили, что, по их мнению, эти экономические проблемы продлятся более года, в то время как 32% считают, что они затянутся, по меньшей мере, на шесть месяцев.

Всего были опрошены более 4,9 тыс. человек.

По состоянию на вечер вторника в США выявлено 824 тыс. 879 случаев заражения, более 45 тыс. скончавшихся.

Теги: #сша #опрос #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:18 22.04.2020
Кабмин в среду намерен установить на время карантина декларирование цен на продукты и медтовары

Кабмин в среду намерен установить на время карантина декларирование цен на продукты и медтовары

10:17 22.04.2020
У хоккеиста из команды Лукашенко диагностировали COVID-19

У хоккеиста из команды Лукашенко диагностировали COVID-19

10:16 22.04.2020
"Нова Пошта" передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга очередную партию медоборудования

"Нова Пошта" передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга очередную партию медоборудования

10:09 22.04.2020
Страховые компании Украины усилили сотрудничество с перестраховшиками из стран-членов ОЭСР

Страховые компании Украины усилили сотрудничество с перестраховшиками из стран-членов ОЭСР

10:04 22.04.2020
На Закарпатье за минувшие сутки еще у 5 медработников и 2 детей подтвержден коронавирус

На Закарпатье за минувшие сутки еще у 5 медработников и 2 детей подтвержден коронавирус

09:43 22.04.2020
В Ирландии до конца августа запретили крупные массовые мероприятия

В Ирландии до конца августа запретили крупные массовые мероприятия

09:41 22.04.2020
В Украине за минувшие сутки 467 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 57 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 467 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 57 выздоровели

09:25 22.04.2020
В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая COVID-19

В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая COVID-19

09:20 22.04.2020
Гарвардский университет должен вернуть средства, полученные в рамках помощи по коронавирусу - Трамп

Гарвардский университет должен вернуть средства, полученные в рамках помощи по коронавирусу - Трамп

09:19 22.04.2020
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Литве увеличилось до 1370

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Литве увеличилось до 1370

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за минувшие сутки 467 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 57 выздоровели

В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушение 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников

За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим тишины, без потерь

Число жертв коронавируса в мире превысило 177 тыс. человек, инфицировано более 2,56 млн

Порошенко: Украина может получить от ЕС более 1 млрд евро помощи

ПОСЛЕДНЕЕ

Двухэтажное здание сгорело в монастыре УПЦ (МП) в Сумской области

"Укрзализныця" переориентирует инвестпрограмму на сотрудничество с отечественными производителями

Трамп ограничит выдачу грин-карт и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней

Австралия последовала за США, обвинив Пекин в ситуации с распространением COVID-19, считают в Китае

Ракета-носитель SpaceX стартует на орбиту с очередной партией из 60 интернет-спутников Starlink

Иран успешно запустил первый военный спутник

В Южной Корее зарегистрировано 11 новых случаев заражения COVID-19

В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушение 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников

Число подписчиков Netflix выросло рекордными темпами в I квартале из-за самоизоляции

Во Львовской области зафиксированы 274 случая инфицирования коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА