Более 40% американцев потеряли работу из-за коронавируса или столкнулись с сокращением зарплаты

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Pew Research Center, не менее четырех из 10 опрошенных американцев заявили, что им сократили зарплату или они потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

Из опроса следует, что 28% респондентов потеряли работу или были уволены из-за вспышки инфекции болезни, треть из них были вынуждены пойти на сокращение зарплаты. В совокупности 43% опрошенных заявили, что столкнулись с обеими вариантами.

Шесть из 10 латиноамериканцев сообщили о потере заработной платы или рабочих мест. Зарплату или работу потеряли также более половины американцев в возрасте от 18 до 29 лет и почти половина тех, кому от 30 до 49 лет.

Сложившаяся ситуация может усугубиться, если пандемия коронавируса продлится несколько месяцев. Большинство респондентов - 53% - заявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы покрывать свои расходы в течение трех месяцев в случае чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, и остановки экономической деятельности, сообщило издание The Hill.

При этом 39% опрошенных заявили, что, по их мнению, эти экономические проблемы продлятся более года, в то время как 32% считают, что они затянутся, по меньшей мере, на шесть месяцев.

Всего были опрошены более 4,9 тыс. человек.

По состоянию на вечер вторника в США выявлено 824 тыс. 879 случаев заражения, более 45 тыс. скончавшихся.