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09:14 22.04.2020

Австралия последовала за США, обвинив Пекин в ситуации с распространением COVID-19, считают в Китае

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Австралия последовала за США, обвинив Пекин в ситуации с распространением COVID-19, считают в Китае

Высокопоставленные австралийские законодатели в последние дни вторили президенту США Дональду Трампу в призывах расследовать происхождение коронавируса и ставили под сомнение прозрачность Пекина в отношении информации о COVID-19, заявили в посольстве Китая в Австралии.

"Хорошо известно, что в последнее время некоторые люди в США, включая высокопоставленных чиновников, распространяют антикитайский "информационный вирус"", - говорится в заявлении посольства.

"Сейчас некоторые австралийские политики стремятся повторить то, что утверждали эти американцы, и просто следовать за ними в организации политических атак на Китай", - добавили дипломаты.

Согласно данным министерства здравоохранения Австралии, в стране зафиксировано 6625 случаев заражения коронавирусом, 4258 человек выздоровели, 74 скончались.

Теги: #сша #китай #австралия #коронавирус
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