Ракета-носитель SpaceX стартует на орбиту с очередной партией из 60 интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду должна стартовать на орбиту с очередной группой из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса LC-39 на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 15:37 по времени Восточного побережья США (22:37 мск).

Он будет проведен, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом в США. По данным командования космодрома, в настоящее время там принимаются необходимые меры предосторожности для того, чтобы снизить риск распространения COVID-19. При этом отложено большинство других ранее запланированных космических запусков.

Это уже седьмой вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая прошлого года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 420 космических аппаратов системы Starlink.

Новая группа спутников Starlink будет выведена на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в четвертый раз, должна совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая будет находиться в Атлантике в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.