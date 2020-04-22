В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушение 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников

Состоянием на 7.00 среды, 22 апреля, спасатели ГСЧС продолжают тушение 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

"Подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с.Рассоха, с.Кривая Гора и с.Рудьки - с.Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем", – сказано в утренней сводке ведомства на сайте.

Сообщается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 дорогоукладчиков Вооруженных сил Украины.

"Инженерной техникой создано 640 км минерализованных полос", – сказано в сводке.

К тушению привлечены 1 тыс. 202 человека и 279 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 68 человек личного состава и 237 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 21 апреля осуществлено 129 сбросов - 258 т воды).