События

08:55 22.04.2020

В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушение 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников

1 мин читать
В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушение 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников

Состоянием на 7.00 среды, 22 апреля, спасатели ГСЧС продолжают тушение 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

"Подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с.Рассоха, с.Кривая Гора и с.Рудьки - с.Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем", – сказано в утренней сводке ведомства на сайте.

Сообщается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 дорогоукладчиков Вооруженных сил Украины.

"Инженерной техникой создано 640 км минерализованных полос", – сказано в сводке.

К тушению привлечены 1 тыс. 202 человека и 279 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 68 человек личного состава и 237 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 21 апреля осуществлено 129 сбросов - 258 т воды).

Теги: #зона_отчуждения #сводка #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:13 22.04.2020
Два пожара в Овручском районе Житомирщины локализованы

Два пожара в Овручском районе Житомирщины локализованы

07:26 22.04.2020
За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим тишины, без потерь

За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим тишины, без потерь

07:40 21.04.2020
В Чернобыльской зоне ведется ликвидация нескольких очагов лесных пожаров – ГСЧС

В Чернобыльской зоне ведется ликвидация нескольких очагов лесных пожаров – ГСЧС

07:18 21.04.2020
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение - штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение - штаб ООС

10:58 20.04.2020
Аваков: Спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один – в Чернобыльской зоне

Аваков: Спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один – в Чернобыльской зоне

07:30 20.04.2020
Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

21:00 19.04.2020
Правоохранители установили причину пожара частного дома в Черниговской области, где погибли три человека

Правоохранители установили причину пожара частного дома в Черниговской области, где погибли три человека

19:07 19.04.2020
В Тернополе спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 5,5 га

В Тернополе спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 5,5 га

17:39 19.04.2020
Пожарные тушат возгорание камыша в Тернополе

Пожарные тушат возгорание камыша в Тернополе

16:44 19.04.2020
Тушение пожаров в Житомирской и Киевской областях продолжается

Тушение пожаров в Житомирской и Киевской областях продолжается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим тишины, без потерь

Число жертв коронавируса в мире превысило 177 тыс. человек, инфицировано более 2,56 млн

Порошенко: Украина может получить от ЕС более 1 млрд евро помощи

Пираты захватили украинца у берегов Бенина – МИД

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Число подписчиков Netflix выросло рекордными темпами в I квартале из-за самоизоляции

Во Львовской области зафиксированы 274 случая инфицирования коронавирусом

Штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом, нанесенным COVID-19

За сутки в материковом Китае выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, 23 - "импортированы"

Число жертв коронавируса в мире превысило 177 тыс. человек, инфицировано более 2,56 млн

Правоохранители прекратили деятельность подпольного игрового заведения в Славянске

Трамп ограничит выдачу гринкарт и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней

За вторник в Днепропетровской области новые случаи инфицирования COVID-19 подтвердили у 28 человек

Совет ЕС в среду неформально обсудит дальнейшую работу с Украиной

Пасхальные службы в Почаевской и Святогорской лаврах во время карантина могут привести к вспышке COVID-19 – Немчинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА