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08:36 22.04.2020

Во Львовской области зафиксированы 274 случая инфицирования коронавирусом

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Во Львовской области зафиксированы 274 случая инфицирования коронавирусом

274 случая инфицирования коронавирусом зафиксированы во Львовской области по состоянию на 8:00 сегодня, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Галину Сличну.

"У 274 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 10 человек умерли. 29 пациента выздоровели", - указано в сообщении.

21 апреля во Львовской области количество инфицированных коронавирусом составило 256 человек.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице находится 101 пациент, из них 4 в реанимационном отделении.

Теги: #коронавирус #ситуация #львовская_область
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