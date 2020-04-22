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08:13 22.04.2020

Два пожара в Овручском районе Житомирщины локализованы

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Два пожара в Овручском районе Житомирщины локализованы

По состоянию на утро среды, 22 апреля, пожары в Выступовицком лесничестве и вблизи с.Острова Овручского района Житомирской области локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины, сообщили в ГСЧС.

По информации спасателей, обнародованной в утренней сводке на сайте ведомства, пожар травяного настила и лесной подстилки в Выступовицком лесничестве Овручского района локализован.

"По состоянию на 7.00 22 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 596 человек и 77 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человека личного состава и 16 единиц техники", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи с.Острова Овручского района локализован.

По состоянию на 7.00 22 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 137 человек и 18 единиц техники из них от ГСЧС 24 человека личного состава и 6 единиц техники.

Теги: #житомирская #ситуация #пожар
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