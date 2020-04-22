События

07:56 22.04.2020

За сутки в материковом Китае выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, 23 - "импортированы"

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За сутки в материковом Китае выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, 23 - "импортированы"

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, 23 - у людей, прибывших из-за рубежа, семь - внутри страны (все - в провинции Хэйлунцзян), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Во вторник сообщалось об 11 выявленных новых случаях заражения при четырех ввезенных.

Выявлено 47 случаев бессимптомного протекания болезни, семь - ввезенных из-за рубежа.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 788 случаев заражения, из них 1 тыс. 610 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 1 тыс. 005 человек, состояние 78 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы семь новых случаев заражения, четыре - в Гонконге и три на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 499 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 029 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 425 (шесть случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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