События

07:26 22.04.2020

За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим тишины, без потерь

2 мин читать
За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим тишины, без потерь

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь на Донбассе из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

По информации украинских военных, четыре нарушения режима "Тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Авдеевки по направлению Каштанового боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки украинские позиции были обстреляны из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а неподалеку Красногоровки зафиксировано применение станкового противотанкового гранатомета.

"На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и вечером оккупанты остановили свою активность", – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили три обстрела, которые отличались применением минометов, запрещенных минскими договоренностями: по опорным пунктам ООС вблизи Крымского и Новотошковского из минометов калибра 120-мм было выпущено всего 8 мин; неподалеку Луганского противник применил миномет 82-го калибра - 14 мин, а также станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

В штабе подчеркнули, что действия боевиков безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения ООС "решительно подавили вражескую активность. Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – сказано в сводке.

По данным украинской разведки, 21 апреля подразделения ООС уничтожили двух боевиков.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска из станковых противотанковых гранатометов обстреляли наши позиции у Богдановки. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. Потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:35 21.04.2020
На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

07:18 21.04.2020
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение - штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение - штаб ООС

21:05 20.04.2020
Боевики вечером обстреляли из гранатометов украинские позиции под Авдеевкой

Боевики вечером обстреляли из гранатометов украинские позиции под Авдеевкой

18:16 20.04.2020
На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены – штаб ООС

На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены – штаб ООС

16:00 20.04.2020
Один украинский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе

Один украинский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе

07:30 20.04.2020
Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

17:41 19.04.2020
Боевики в воскресенье обстреляли позиции ВСУ возле Песок из миномета калибра 82 мм

Боевики в воскресенье обстреляли позиции ВСУ возле Песок из миномета калибра 82 мм

13:26 19.04.2020
С начала суток боевики на Донбассе активности не проявляли

С начала суток боевики на Донбассе активности не проявляли

10:47 19.04.2020
В чернобыльской зоне основные усилия спасателей направлены на локализацию 4 очагов пожаров

В чернобыльской зоне основные усилия спасателей направлены на локализацию 4 очагов пожаров

07:35 19.04.2020
За минувшие сутки трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе

За минувшие сутки трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 177 тыс. человек, инфицировано более 2,56 млн

Порошенко: Украина может получить от ЕС более 1 млрд евро помощи

Пираты захватили украинца у берегов Бенина – МИД

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 177 тыс. человек, инфицировано более 2,56 млн

Правоохранители прекратили деятельность подпольного игрового заведения в Славянске

Трамп ограничит выдачу гринкарт и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней

За вторник в Днепропетровской области новые случаи инфицирования COVID-19 подтвердили у 28 человек

Совет ЕС в среду неформально обсудит дальнейшую работу с Украиной

Пасхальные службы в Почаевской и Святогорской лаврах во время карантина могут привести к вспышке COVID-19 – Немчинов

В мире выздоровело уже более 670 тыс. человек после заражения коронавирусом

В Житомирской области на 17 человек выросло количество инфицированных COVID-19

Порошенко: Украина может получить от ЕС более 1 млрд евро помощи

Британские ученые на этой неделе начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА