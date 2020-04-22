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04:54 22.04.2020

Правоохранители прекратили деятельность подпольного игрового заведения в Славянске

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Правоохранители прекратили деятельность подпольного игрового заведения в Славянске

В г.Славянске прекращена деятельность подпольного игрового заведения, изъята компьютерная техника, открыто уголовное производство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По информации прокуратуры, в трех помещениях, расположенных в Славянске, осуществлялась незаконная деятельность по предоставлению запрещенных услуг игорного бизнеса. Вход в заведение осуществлялся по предварительной договоренности с администраторами.

В ходе проведения обысков в помещениях указанных учреждений было обнаружено и изъято 54 монитора и системные блоки, 32 компьютерные мыши и клавиатуры, 21 флэш-карту, мобильные телефоны, $100, а также черновые записи противоправной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины осуществляется под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Теги: #дело #игорный_бизнес #донецкая
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